Gerdau Brezilya’da üretime yeniden başlıyor

Çarşamba, 27 Aralık 2023 10:26:36 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau, ülkenin kuzeydoğusundaki Ceará eyaletinde yer alan Maracanaú ve Caucaia tesislerinde 2 Ocak tarihinde üretime yeniden başlayacağını bildirdi.

Tesisler, şirkete göre Çin’den dampingli fiyatlardan yapılan çelik ithalatının artmasıyla iç piyasada çelik talebi düştüğü için iki ay önce devre dışı bırakılmıştı.

Brezilya çelik sektörü, adil olmayan rekabetçilik koşullarını dengelemek için yetkili makamlardan tüm çelik ürünlerine %25 ithalat vergisi getirilmesini istiyor.

Analistlere göre döviz kurundaki değişiklikler ve küresel piyasalarda çelik fiyatlarının artmasıyla gümrük vergileri eklenen ithal fiyatlar ile yerel fiyatlar arasındaki farkın düşmesi nedeniyle bu talep önemini büyük ölçüde kaybetti.

İthal fiyatlar ile yerel fiyatlar arasındaki fark yakın bir zamanda %35’e çıkmıştı. Ancak Brezilya Distribütörler Birliği (INDA), bu farkın %10’a gerilediğini ve çelik tüketen sektörlerin ithalat yapma isteğini azalttığını ifade etti.