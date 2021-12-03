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Gerdau 2022 yılında da kâr marjlarının yüksek seyretmesini bekliyor

Cuma, 03 Aralık 2021 09:47:42 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau, ihracat piyasasında artan çelik fiyatlarının ve Brezilya ile ABD piyasalarında talebin yüksek seyretmesinin desteğiyle önümüzdeki yılda da kâr marjlarının yüksek olmasını beklediğini bildirdi.

Gerdau Başkan Yardımcısı Marcos Faraco, önümüzdeki yıllarda, ihracat piyasasında çelik fiyatlarının artmasını beklediğini söyledi.

CEO Gustavo Werneck, ABD biriminin kâr marjının da yüksek olmasını beklediğini dile getirerek, “Kâr marjımızın önceki çeyreklere paralel kalmasını bekliyoruz,” yorumunu yaptı.

Şirket, Brezilya’daki vasıflı çelik biriminin mali sonuçlarının, önümüzdeki yıl, bu yıl elde edilen sonuçlara benzer olmasını ve yerel çelik satışlarının yıllık %4-6 artmasını beklediğini ekledi.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  Gerdau  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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