Gerdau 1 No’lu bazik oksijen fırını konvertörünü değiştirecek

Çarşamba, 24 Ağustos 2022 10:51:29 (GMT+3) | İstanbul

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, bağlı kuruluşu Danieli Corus’un Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau’ya Ouro Branco tesisinde kurulmak üzere yeni bir bazik oksijen fırını konvertörü tedarik edeceğini açıkladı. Yeni bazik oksijen fırını konvertöründe ilk üretimin 2024 yılının yazında yapılması planlanıyor.

Yeni konvertör 224 ton kapasiteye sahip 1 No’lu bazik oksijen fırını konvertörünün yerini alacak.

Ekipman Danieli Corus atölyelerinde üretilecek ve ardından Ouro Bronco tesisinde ön montajı yapılmak üzere Brezilya’ya taşınacak. Yeni ekipmana mümkün olan en uzun konvertör ömrüne sahip olması için mevcut tasarıma kıyasla çeşitli iyileştirmeler yapılacak.