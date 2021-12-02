George Pearson: Rusya’nın sıcak sac tüketiminin 2022’de %2,5 artması bekleniyor

Perşembe, 02 Aralık 2021 17:23:34 (GMT+3) | İstanbul

2 Aralık Perşembe günü online olarak gerçekleşen 16. SteelOrbis Çelik Konferansı – “Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar”’ın ikinci gününde konuşan NLMK Trading SA analisti George Pearson, 2021 yılına yönelik veri ve beklentileri paylaşarak Rusya yassı mamul piyasasından bahsetti. Pearson, yılın ikinci çeyreğinde hem Rusya’da hem de ihracat pazarlarında sac fiyatları ve talebinin güçlü seyrederek üreticilere fayda sağladığını belirtti. Rusya’da talep geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde düşse de, başta hükümetin öncelikli mortgage programı olmak üzere konut politikasındaki hükümet teşvikleri nedeniyle üçüncü çeyrekten itibaren iyileşti. Ancak, George Pearson, üçüncü çeyrekte Rusya’daki toplam sac talebinin, inşaat sektöründen gelen talebin %11 ve boru üreticilerinden gelen talebin %24 düşmesi dahil olmak üzere daraldığını, mühendislik sektöründen gelen sac talebinin ise yıllık %23 artış gösterdiğini belirtti.

Tüm yıla yönelik beklentileriyle ilgili olarak, NLMK yetkilisi, talebin yüksek fiyatlardan dolayı genel olarak yön değiştirmesi, bir dizi projenin ertelenmesi ve üçüncü ile dördüncü çeyreklerde mühendislik sektörünün toparlanmasında görülen yavaşlama nedeniyle Rusya’da sıcak sac ve levha talebinin 2021 yılında %3 düşmesini bekliyor. Öte yandan, konut sektöründen gelen talebin devam etmesi ve 2021 yılında ertelenen projelerin yeniden başlaması nedeniyle sıcak sac tüketiminin 2022 yılında %2,5 artarken, 2023 yılında istikrar kazanması bekleniyor.

Pearson, Çin’de çelik üretiminin, bu yıldan itibaren karbon salımını azaltma hedefine ve değişen ekonomik koşullara bağlı olarak düşmeye başlayacağını söyledi. Ayrıca, Çin’in ticari kalite çelik ihracatının düştüğünü dile getiren Pearson, Çin’in, yüksek tonajlı ihracat yapmasına yönelik endişelerin azaldığını ve bu tehdidin azalmaya devam edeceğini belirtti. Bunun yerine, Çin, katma değeri yüksek çelik ve nihai mamul ihracatına odaklanıyor. Bu durum sonucunda, korumacılık önlemleri son kullanıcı ürünlerine inecek. AB’nin, Çin’den ithal rüzgar türbinlerine başlattığı antidamping soruşturması da söz konusu duruma bir örnek olarak gösteriliyor.

Pearson, 4 No’lu yüksek fırınının karbon salımını %98 azaltacak yenileme çalışması, enerji üretiminde kendi kendine yetebilme, Lipetsk tesisinde, ikincil enerji ve temiz enerji kaynaklarıyla faaliyet gösteren üçüncü enerji santralinin inşası dahil olmak üzere NLMK’nın karbon salımını azaltma stratejilerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Ayrıca, şirketin, Stoilensky’de üretim kapasitesi 2,5 milyon mt seviyesinde yer alacak sıcak briketlenmiş demir üretim tesisi kurma planları olduğunu ekledi.