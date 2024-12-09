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Fitch Türkiye’nin GSYİH büyüme tahminlerini indirdi

Pazartesi, 09 Aralık 2024 12:03:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel makroekonomik görünüm raporunun Aralık sayısında küresel GSYİH büyüme tahminini, 2024 yılı için Eylül sayısında kaydedilen %2,7’den %2,8’e ve 2025 için %2,5’ten %2,6’ya yükseltti. Fitch, 2026 yılına ilişkin küresel GSYİH büyümesinin %2,3 seviyesinde yer almasını bekliyor.

Kuruluş ABD için büyüme tahminini 2024 için %2,7, 2025 için %2,1 ve 2026 için %1,7 seviyelerinde, avro bölgesi için ise sırasıyla %0,8, %1,2 ve %1,3 seviyelerinde açıkladı. ABD’nin vergi artışları yaklaşırken avro bölgesinde ABD’nin korumacılığına ilişkin endişeler artıyor.

Ayrıca kuruluş, Türkiye için büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Türkiye’ye ilişkin büyüme tahmini, 2024 için %3,5’e kıyasla %2,9, 2025 için %2,8’e kıyasla %2,6 ve 2026 için %3,7’ye kıyasla %3,5 seviyelerinde yer alıyor. Raporda, bu yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin beklentinin altında kalmasının, ekonomiyi soğutma çabalarını yansıttığı ifade edildi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Ekonomi 

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