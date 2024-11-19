Fitch Solutions aşağı yönlü baskının etkisiyle 2025 için demir cevheri fiyat tahminini aynı tuttu

Basında çıkan haberlere göre uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Solutions’ın BMI Ülke Riski ve Sektör Araştırması birimi, 2025 yılına ilişkin demir cevheri fiyat tahminini 100$/mt seviyesinde tuttu. Çin’de açıklanan teşvik politikalarına rağmen ülkenin gayrimenkul sektöründeki durgunluktan kaynaklanan cansız talep, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskının devam etmesine yol açtı.
Demir cevheri fiyatlarının Çin’de yapılabilecek yeni teşvik açıklamalarından etkilenmesi bekleniyor.
Uzun vadede BMI, demir cevheri fiyatlarının 2024 yılında kaydedilecek ortalama 110$/mt’dan 2033 yılında 78$/mt'a düşeceğini öngörüyor. Bu durum, Çin’in ekonomik odağını daha az çelik yoğunluklu sektörlere kaydırması nedeniyle ülkedeki talebin cansızlaşmasını yansıtıyor.