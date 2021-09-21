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Ferrexpo’nun pelet üretimi Ağustos ayında %11,2 düştü

Salı, 21 Eylül 2021 13:52:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Özellikle Ukrayna’nın demir cevheri varlıklarıyla ilgilenen İsviçre merkezli madenci Ferrexpo’nun pelet üretimi bu yılın Ağustos ayında aylık %14,9 ve yıllık %11,2 düşüşle 870.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, şirketin pelet üretimi yıllık %1 artarak 7,43 milyon mt oldu.

Ferrexpo, üretim ekipmanlarının yenilenmesinin ardından, bu yılın ikinci yarısında, yıllık pelet üretiminin 500.000-1 milyon mt artış göstermesini bekliyor. Ayrıca, şirket dışına yapılan demir cevheri konsantre satış hacminin de artırılması amaçlanıyor.


Etiketler: İsviçre  madencilik  hammaddeler  Ferrexpo  pelet  demir cevheri  Avrupa  |  benzer haberler »


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