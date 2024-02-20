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Feralpi Group inşaat sektörünün karbonu azaltılmış inşaat demiri talebini karşılayacak

Salı, 20 Şubat 2024 14:48:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group İtalya merkezli çelik üreticisi Feralpi Group’un Lonato’da bulunan inşaat demiri tesisini çevre dostu inşaat demiri üretimi için yenilediğini açıkladı. Yenileme çalışmalarıyla ilk karbonu azaltılmış kütük üretimini gerçekleştiren Feralpi düşük karbon ayak izine sahip inşaat projelerinde kullanılmak üzere artan karbonu azaltılmış inşaat demiri talebini karşılayabilecek.

Fırın bölgesindeki karbon emisyonunu azaltmak amacıyla1 No'lu haddehanedeki kütük yeniden ısıtma fırınının yerine indüksiyon fırınları kuruldu. Söz konusu yenileme çalışmaları Feralpi’nin Lonato inşaat demiri tesisinin karbon ayak izini azaltacak.

Feralpi yıllık 3,2 milyon mt inşaat demiri ve filmaşin üretim kapasitesine sahip.


Etiketler: Kütük İnşaat Demiri Uzun Ürünler Yarı Mamul İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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