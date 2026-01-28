 |  Giriş 
Fas sıcak sac ithalatına yönelik dönem sonu incelemesi başlattı

Çarşamba, 28 Ocak 2026 16:30:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, yerel çelik üreticisi Maghreb Steel tarafından yapılan başvuru üzerine sıcak sac ithalatına uygulanan koruma önlemlerine ilişkin dönem sonu incelemesinin başlatıldığını duyurdu.

Söz konusu koruma önlemi ilk olarak 19 Haziran 2020-18 Haziran 2023 döneminde, üç yıl süreyle geçerli olmak üzere %25 oranında ilave vergi şeklinde uygulanmıştı. Bu ilave vergi, uygulama süresi boyunca her yıl 1 puan azaltılmıştı. Önlem, 19 Haziran 2023 itibarıyla üç yıl daha uzatıldı. Güncel koruma önlemi %20 seviyesinde yer alıyor. Başlatılan inceleme söz konusu koruma önleminin Fas iç piyasasının uğradığı zararı gidermek veya önlemek için halen gerekli olup olmadığını tespit edecek.

Soruşturmadan etkilendiğini düşünen tarafların soruşturmanın açılış tarihinden itibaren 30 gün içinde, yani 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 16:00’a kadar, kendilerini ilgili taraf olarak bildirmeleri gerekiyor. Aynı 30 günlük süre içinde ilgili taraflar bu soruşturmanın açılmasına ilişkin görüş ve yorumlarını sunabilecek.

İnceleme Dünya Ticaret Örgütünde “gelişmekte olan” olarak nitelendirilen Endonezya, Filipinler, Vietnam ve Meksika gibi ülkelerden ithal sıcak sacı kapsamıyor.

Söz konusu ürünler 72.08, 72.11.13, 72.11.14, 72.11.19, 72.25.30, 72.25.40, 72.26.20.00.11, 72.26.20.00.20, 72.26.20.00.51, 72.26.20.00.52, 72.26.20.00.59, 72.26.91 ve 72.26.99.80.00 gümrük kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Sıcak Sac Yassı Ürünler Fas Kuzey Afrika Kota ve Vergiler 

