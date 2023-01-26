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Fas sıcak rulo sac ithalatına uygulanan koruma önlemine yönelik inceleme başlattı

Perşembe, 26 Ocak 2023 17:06:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sıcak rulo sac ithalatına uygulanan koruma önlemlerinin uzatılmasına ilişkin inceleme başlattığını açıkladı.

İnceleme yerel yassı mamul üreticisi Maghreb Steel’in talebi üzerine başlatıldı.

Bakanlık 19 Haziran 2020 ve 18 Haziran 2023 tarihleri arasındaki üç yıllık süre için sıcak rulo sac ithalatına %25 oranında ek vergi getirmişti. Ek vergi oranı söz konusu dönem boyunca her yıl bir puan düşürüldü.

Koruma önlemi kapsamında olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 72.08, 72.11.13, 72.11.14, 72.11.19, 72.25.30, 72.25.40, 72.26.20.00.11, 72.26.20.00.20, 72.26.20.00.51, 72.26.20.00.52, 72.26.20.00.59, 72.26.91 ve 72.26.99.80.00 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Sıcak Sac sıcak rulo sac Yassı Ürünler Fas Kuzey Afrika Kota ve Vergiler 

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