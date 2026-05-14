Fas sıcak haddelenmiş sac ithalatına yönelik koruma önlemini üç yıl süreyle uzatacak

Perşembe, 14 Mayıs 2026 12:32:49 (GMT+3)   |   İstanbul

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, sıcak haddelenmiş sac ithalatına uygulanan koruma önlemlerine ilişkin dönem sonu incelemesini tamamladı. Bakanlık tarafından yayımlanan resmi yazıya göre Fas, mevcut koruma önlemini 19 Haziran 2026 tarihinden itibaren üç yıl süreyle uzatacak. Raporda, koruma önleminin sürdürülmesinin temel gerekçeleri arasında küresel çelik kapasite fazlası, artan ticaret savunma önlemleri ve jeopolitik gelişmeler gösterildi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bakanlık incelemeyi yerel çelik üreticisi Maghreb Steel tarafından yapılan başvurusu üzerine 22 Ocak 2026 tarihinde başlatmıştı.

Karar kapsamında sıcak rulo sac ithalatına uygulanacak ek vergi ilk etapta %19 seviyesinde olacak. Vergi oranı sonraki yıllarda kademeli şekilde düşürülecek. Buna göre önlem 19 Haziran 2026-18 Haziran 2027 tarihleri arasında %19, 19 Haziran 2027-18 Haziran 2028 tarihleri arasında %18 ve 19 Haziran 2028-18 Haziran 2029 tarihler arasında %17 olarak uygulanacak. 19 Haziran 2029 itibarıyla ise önlem sona erecek.

Türkiye muafiyet listesinde yer almadı

Fas mevzuatı kapsamında bazı DTÖ üyesi gelişmekte olan ülkeler korunma önleminden muaf tutulurken, Türkiye söz konusu listede yer almadı. Muafiyet listesinde Güney Afrika, Arjantin, Endonezya, Malezya, Pakistan, Tunus, Uruguay ve Venezuela gibi çok sayıda ülke bulunurken, Türk üreticiler ise uygulanacak ek vergiden etkilenmeye devam edecek.

Söz konusu ürünler 72.08, 72.11.13, 72.11.14, 72.11.19, 72.25.30, 72.25.40, 72.26.20.00.11, 72.26.20.00.20, 72.26.20.00.51, 72.26.20.00.52, 72.26.20.00.59, 72.26.91 ve 72.26.99.80.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


