Fangda Special Steel 2025 yılı için net kârında %237-303 artış bekliyor

Çin’in Jiangxi eyaleti merkezli çelik üreticisi Fangda Special Steel Technology Co., Ltd. (Fangda Special Steel), 2025 yılı net kârının yıllık bazda %236,9-302,67 artışla 835-998 milyon RMB (121-143 milyon $) seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.

Çelik sektöründe güçlü arz ve zayıf talep görünümüne rağmen şirketin performansındaki iyileşmenin, hammadde ve yakıt maliyetlerindeki düşüşün çelik satış fiyatlarındaki gerilemeye kıyasla daha belirgin olmasından ve şirketin verimlilik odaklı yönetim anlayışı ile teknolojik yeniliklerinden kaynaklandığı belirtildi.