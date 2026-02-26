 |  Giriş 
Bengang Steel Plates, Benxi Iron & Steel ile varlık takası planlıyor

Perşembe, 26 Şubat 2026 10:14:28 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in Liaoning eyaletinde faaliyet gösteren çelik üreticisi Bengang Steel Plates Co., Ltd., ana şirketi Benxi Iron & Steel Group ile varlık takası gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı. Şirket, Benxi Iron & Steel (Group) Mining Co., Ltd.’deki %100 payını devretmeyi ve elde tutulacak varlık ve yükümlülükler dışında kalan tüm varlık ve borçlarını elden çıkarmayı düşünüyor. Değer farkı oluşması hâlinde aradaki tutarın nakit olarak karşılanacağı ifade edildi.

Açıklama tarihi itibarıyla işlem planının taraflar arasındaki ilave müzakerelere tabi olacağı ve temel varlıkların kapsamı, fiyatlama ve diğer kritik koşulların henüz netleşmediği ifade edildi.


