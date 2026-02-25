Liuzhou Steel sabit varlık yatırımları için 3,722 milyar RMB ayıracak

Çin’in Guangxi eyaletinde faaliyet gösteren çelik üreticisi Liuzhou Iron & Steel Co., Ltd. (Liuzhou Steel), 3,72 milyar RMB (540 milyon $) sabit varlık yatırımı yapmayı planladığını açıkladı.

Söz konusu tutarın 510 milyon RMB’lik (73,6 milyon $) kısmının çelik üretimi ve demir eritme süreçlerine yönelik teknik modernizasyonları da içeren yeni projelerde kullanılacağı, 2,83 milyar RMB’lik (410 milyon $) bölümünün ise sinter tesisleri ve demir eritme tesislerini kapsayan devam eden inşaat projelerine ayrılacağı belirtildi.