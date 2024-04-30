EUROFER: AB’nin nihai mamul ihracatı Ocak-Şubat döneminde %2 azaldı

Salı, 30 Nisan 2024 11:47:44 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2024-2025/2024 ikinci çeyrek raporuna göre AB’nin toplam çelik ihracatı 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık %1 düşüş gösterdi. Söz konusu dönemde nihai mamul ihracatı yıllık bazda değişmezken uzun ve yassı mamul ihracatı sırasıyla yıllık %15 arttı ve yıllık %7 düştü.

2023 yılının tamamında nihai mamul ihracatı, uzun mamul ihracatında yaşanan %10 artışa rağmen yassı mamul ihracatındaki %7 düşüş sebebiyle yıllık %2 geriledi.

Bu yılın ilk iki ayında AB’nin toplam çelik ihracatı yıllık %2 düştü. Söz konusu dönemde nihai mamul ihracatı yıllık %9 artış gösterirken hem yassı hem de uzun mamul ihracatı yıllık %9 yükseldi.

EUROFER, İngiltere, Türkiye, ABD, İsviçre, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çin, Ukrayna ve Norveç’in, AB’nin bu yılın Ocak-Şubat döneminde en fazla ihracat yaptığı ülkeler olduğunu belirtti. Bu ülkelerin ilk beşi söz konusu dönemde AB’nin toplam nihai mamul ihracatının %56’sını oluşturdu.

Söz konusu dönemde BAE’ye yapılan nihai mamul ihracatı yıllık %252 yükselirken Ukrayna’ya yapılan ihracat, savaştan kaynaklı aksamalara rağmen ticari faaliyetlerin iyileşmesi sayesinde yıllık %56 arttı. Bu yılın ilk iki ayında Mısır, İngiltere, Türkiye, Hindistan, Çin ve Norveç’e yapılan nihai mamul ihracatı sırasıyla yıllık %24, yıllık %22, yıllık %7, yıllık %17, yıllık %17 ve yıllık %18 artış gösterirken ABD ve İsviçre’ye yapılan ihracat ise sırasıyla yıllık %4 ve yıllık %5 azaldı.

EUROFER’e göre bu yılın Ocak-Şubat döneminde AB’nin yassı mamul ihracatı, nihai mamul ihracatının %72’sini oluşturdu.