 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > EUROFER:...

EUROFER: AB’nin çelik ithalatı ilk çeyrekte geriledi

Salı, 10 Haziran 2025 13:53:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2025-2026/2025 ikinci çeyrek raporuna göre AB’nin yarı mamul dahil olmak üzere toplam çelik ithalatı ilk çeyrekte yıllık %9 düşüş kaydetti. Söz konusu dönemde AB’nin yassı mamul ithalatı yıllık %4 düşerken, nihai mamul ithalatı %1 gerledi. Uzun mamul ithalatında ise %7 artış görüldü.

İlk çeyrekte Türkiye, Güney Kore, Vietnam, Tayvan, Çin, Ukrayna ve Hindistan, AB’nin nihai mamul ithalatı yaptığı başlıca ülkeler oldu. Bu ülkelerin ilk beşi Ocak-Mart döneminde AB’nin toplam nihai mamul ithalatının %87’sini oluşturdu. Türkiye %16,4’lük payıyla AB’nin en büyük nihai mamul ithalat rotası hâline gelirken, Güney Kore, Vietnam, Tayvan ve Çin’in payları da sırasıyla %13,5, %10, %8,8 ve %8,3 seviyelerinde yer aldı.

2025'in Ocak-Mart döneminde Çin’den yapılan ithalat %42 artış gösterirken, Güney Kore, Türkiye ve Vietnam çıkışlı çelik ithalatı sırasıyla %28, %20 ve %14 artış kaydetti. Hindistan, Japonya ve Tayvan’dan yapılan sevkiyatlar ise sırasıyla %56, %39 ve %3 geriledi.

EUROFER raporunda 2024 yılında ithalatın toplam tüketimdeki payının %27’e ulaştığını ve diğer ülkelerle yapılan ticarette verilen açığın yıl boyunca artış kaydettiğini bildirdi.


Etiketler: Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri Tüketim 

Benzer Haber ve Analizler

UNESID’in çelik sektörüne ilişkin 2024 yılı beklentileri temkinli iyimser

16 Nis | Çelik Haberler

IREPAS tüccarlar komitesi: AB uzun mamul ithalatındaki artışa karşılık kotalarda düzenlemeye gidebilir

19 Eyl | Çelik Haberler

AB çelik sektörü 2021’in daha iyi geçmesini bekliyor

30 Eki | Çelik Haberler

BIR: Yılın ilk yarısında küresel hurda tüketimi düşüş gösterdi

18 Eki | Çelik Haberler

Almanya'nın otomobil üretimi mart ayında %9,25 arttı

08 Nis | Çelik Haberler

Almanya'nın yeni araç kayıtları kasımda %3,01 arttı

05 Ara | Çelik Haberler

Almanya'nın otomobil pazarı eylül ayında %6 küçüldü

10 Eki | Çelik Haberler

Almanya’nın otomobil pazarı ağustos ayında %5 küçüldü

06 Eyl | Çelik Haberler

Almanya’nın otomobil pazarı temmuz ayında %2 büyüdü

05 Ağu | Çelik Haberler

Almanya’nın binek otomobil üretimi ilk yarıda %3 düştü

04 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis