EUROFER: AB’nin çelik ithalatı ilk çeyrekte geriledi

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2025-2026/2025 ikinci çeyrek raporuna göre AB’nin yarı mamul dahil olmak üzere toplam çelik ithalatı ilk çeyrekte yıllık %9 düşüş kaydetti. Söz konusu dönemde AB’nin yassı mamul ithalatı yıllık %4 düşerken, nihai mamul ithalatı %1 gerledi. Uzun mamul ithalatında ise %7 artış görüldü.

İlk çeyrekte Türkiye, Güney Kore, Vietnam, Tayvan, Çin, Ukrayna ve Hindistan, AB’nin nihai mamul ithalatı yaptığı başlıca ülkeler oldu. Bu ülkelerin ilk beşi Ocak-Mart döneminde AB’nin toplam nihai mamul ithalatının %87’sini oluşturdu. Türkiye %16,4’lük payıyla AB’nin en büyük nihai mamul ithalat rotası hâline gelirken, Güney Kore, Vietnam, Tayvan ve Çin’in payları da sırasıyla %13,5, %10, %8,8 ve %8,3 seviyelerinde yer aldı.

2025'in Ocak-Mart döneminde Çin’den yapılan ithalat %42 artış gösterirken, Güney Kore, Türkiye ve Vietnam çıkışlı çelik ithalatı sırasıyla %28, %20 ve %14 artış kaydetti. Hindistan, Japonya ve Tayvan’dan yapılan sevkiyatlar ise sırasıyla %56, %39 ve %3 geriledi.

EUROFER raporunda 2024 yılında ithalatın toplam tüketimdeki payının %27’e ulaştığını ve diğer ülkelerle yapılan ticarette verilen açığın yıl boyunca artış kaydettiğini bildirdi.