EUROFER: AB çelik ithalat piyasası istikrarsız bir seyir izleyebilir

Çarşamba, 04 Kasım 2020 11:11:28 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2020-2021/2020 dördüncü çeyrek raporuna göre, 2020 yılının ikinci çeyreğinde AB’nin toplam çelik ithalatı yıllık %17 düştü. 2019 yılının tamamında ithalatta %11,5 düşüş kaydedilmişti. 2019 yılında aylık bazda ciddi dalgalanmalar gösteren ithalat Ağustos ayında en sert dalgalanmayı kaydetmesinin ardından, 2020 yılında nispeten daha istikrarlı bir seyir izledi. Bu eğilim 2020 yılının Nisan ayına kadar devam etti, ancak Temmuz ayında ithalatta kısa vadeli bir artış gözlendi.

2020 yılının ilk sekiz ayında toplam nihai mamul ithalatı, yassı mamul ithalatındaki %18 ve uzun mamul ithalatındaki %25 düşüş nedeniyle yıllık %19 azaldı.

EUROFER’e göre, Türkiye, Rusya, Güney Kore, Hindistan ve Ukrayna, AB piyasasının en büyük ithalat pazarları arasında yer alıyor. Bu beş ülke, bu yılın ilk sekiz ayında AB’nin toplam nihai mamul ithalatının %68’ini oluşturdu.

Ağustos ayında, Türkiye’den yapılan nihai mamul ithalatı %1, Çin’den yapılan nihai mamul ithalatı %29 düşerken, Rusya’dan yapılan nihai mamul ithalatı %9 arttı.

EUROFER raporuna göre, ikinci çeyrekte yassı mamul ithalatı yıllık %10 ve uzun mamul ithalatı yıllık %3 düştü.

EUROFER, önlemlerin yüksek ithalat hacimlerine olanak tanıdığını belirtti. 2021 yılının başında AB’nin çelik talebinde görülecek herhangi bir büyüme, kullanılmayan kotanın transfer edilmesi nedeniyle ithalata büyük bir fayda sağlama riski oluşturuyor. Bu nedenle AB piyasası, AB dışı ülkelerden yapılacak alımların istikrarsız bir seyir izlemesi riski altında kalmaya devam ediyor ve bu da yerel üreticilere zarar verebilir.