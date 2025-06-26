Avrupalı ithalatçılar SKDM devreye girmeden paslanmaz çelik için karbon maliyetlerinin netleşmesini istiyor

2026 yılının Ocak ayında devreye girecek Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) başlangıç tarihi yaklaşırken, AB’li çelik ithalatçıları ciddi finansal belirsizliklerle karşı karşıya. Avrupa Metal İthalatçıları ve Distribütörleri Birliği (EURANIMI), paslanmaz çelik için kullanılacak karbon değerlerindeki belirsizlik nedeniyle AB’li ithalatçıların ton başına 100 €’ya varan karbon maliyetleriyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı. Bu fark, günümüzde oldukça rekabetçi olan küresel piyasada kritik öneme sahip.

EURANIMI’nin açıklamasına göre Avrupalı paslanmaz çelik üreticileri ağırlıklı olarak geri dönüştürülmüş hurda kullanarak elektrik ark ocağı teknolojisiyle üretim yapıyor ve bu yöntem önemli ölçüde daha az karbon emisyonu gerçekleştiriyor. Bu üretim yöntemi esas alınarak karbon değeri 0,3 ton karbon/ton olarak belirlenirse ithal edilen yüksek emisyonlu bir ürünün SKDM maliyeti 298,14 €/ton seviyesinde yer alacak. Buna karşın AB dışındaki pazarlarda paslanmaz çelik üretiminin %40’ı hâlâ daha karbon yoğun yöntemlere dayanıyor. Eğer küresel üretim ortalamasını daha çok yansıtan 1,5 ton karbon/ton gibi bir karbon değeri benimsenirse aynı ürün için SKDM maliyeti 198,69 €/ton olur.

Elektrik ark ocağı teknolojisinin en temiz üretim yöntemi olduğunu kabul eden EURANIMI, karbon değerinin sadece bu yönteme dayandırılmasının yanıltıcı olduğunu belirtiyor. Birlik, “Karbon değeri olarak yalnızca elektrik ark ocaklı üretimi baz almak iklim dostu gibi görünebilir ancak piyasa gerçeklerini göz ardı eder. Hurda arzı sınırlı ve dünya, giderek artan talebi yalnızca geri dönüştürülmüş malzemeyle karşılayamaz,” ifadelerini kullandı.

EURANIMI, Avrupa Komisyonu’ndan acilen tutumunu netleştirmesini ve karbon değerlerinin hem iklim hedeflerini hem de sanayi gerçeklerini yansıtacak şekilde belirlenmesi için sektör paydaşlarıyla müzakerelerde bulunmasını talep etti.