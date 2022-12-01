Esteel Sabah Malezya’da yeşil çelik tesisi kuracak

Perşembe, 01 Aralık 2022 16:06:32 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre, Singapur merkezli Esteel Enterprise Pte Ltd.’nin Malezya merkezli bağlı kuruluşu Esteel Enterprise Sabah Sdn Bhd (Esteel Sabah), Sipitang Petrol ve Doğal Gaz Organize Sanayi Bölgesi’nde yeşil çelik tesisi inşa etmek için 19,59 milyar RM (4,44 milyar $) yatırım yapacak.

Tesiste indirgeyici madde olarak kok ve kömür yerine doğal gaz kullanılacak, bu da karbon emisyonunu %70 azaltacak.

Projenin üç aşamada gerçekleştirileceği bildirildi. Tesisin 2,5 milyon mt sıcak briketlenmiş demir üreteceği ilk aşamanın inşaatının 2023 yılının dördüncü çeyreğinde başlaması ve 2025 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Projenin inşaat döneminde 10.000-15.000 kişiye istihdam yaratması bekleniyor.