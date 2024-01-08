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Erdemir Zonguldak’ta soğuk haddehane ve hidrojen tesisi kuracak

Pazartesi, 08 Ocak 2024 10:33:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ereğli Demir ve Çelik’in (Erdemir) Zonguldak’ta gerçekleştirmeyi planladığı 5 No’lu kok bataryası, yeni sinter fabrikası, 2. soğuk haddehane, yeni hidrojen tesisi, 1. soğuk haddehane kalay anot dökümhanesi projesinin otomatik hale getirilmesi projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Projenin yatırım maliyeti bildirilmedi. Tesiste yer alan 1. hidrojen tesisinin 2025 yılının Haziran ayında sökülmeye başlanması ve Eylül ayında yeni ekipman montajlarının yapılarak ayın sonunda 2. soğuk haddehane ile yeni hidrojen tesisinin devreye alınması planlanıyor. Saatte 600 Nm³ kapasiteye sahip olacak tesis elektroliz yöntemi ile hidrojen üretecek.

Devreye alınması planlanan kok bataryaları ile birlikte kok fabrikalarının toplam üretim kapasitesi yıllık 1,8 milyon mt olacak. Ayrıca, yeni 1. soğuk haddehane kalay anot dökümhanesinin 2025 yılının son çeyreği devreye alınması planlanıyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Üretim 

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