Enrico Paglia: Çin’in demir cevheri talebinde güçlü bir düşüş görülmeyecek

Çarşamba, 02 Aralık 2020 12:23:07 (GMT+3) | Brescia

1-3 Aralık 2020 tarihinde sanal olarak gerçekleşmekte olan 15. SteelOrbis Çelik Konferansı - “Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar”da konuşan, Banchero Costa Araştırma Müdürü Enrico Paglia, kuru yük piyasasının görünümünden bahsetti. Kuru yük teslimatlarının son birkaç yıldır düşüş eğiliminde olduğunu, 2019 ile 2020 yıllarında kaydedilen yıllık artışlara rağmen 2021 ve 2022 yıllarında düşüş beklendiğini söyledi. Katı çevresel düzenlemelerle karşılaşılması gibi teknik belirsizlikler ve Corona virüsüne bağlı ekonomik belirsizliklerden dolayı pahalı veya büyük gruplarla sınırlı olan finansman bulunabilirliğinin kısıtlılığı nedeniyle yeni siparişler azalacak. Bu faktörlerden en az ikisi veya üçü gelecekte de devam edecek, bu nedenle Paglia, sipariş edilen yeni sevkiyat miktarının öngörülebilir gelecekte de sınırlı kalmasını bekliyor. Aksine, gemi söküm faaliyetlerinin önümüzdeki iki yıl içinde orta düzeyde toparlanması bekleniyor. Büyüme eğilimi, gemi sahibi şirketleri çok etkileyen ve ek maliyet oluşturan katı çevresel düzenlemeler ve zayıf pazar koşullarından kaynaklanacak.

Banchero Costa Araştırma Müdürü demir cevheri ticaretinden de bahsetti. Çin’in en büyük ithalatçı, Avustralya ve Brezilya’nın ise en büyük ihracatçılar olduğunu ifade etti. Toplam kuru yük ticaretinin üçte birini oluşturan demir cevheri, en çok taşınan ürün. Paglia, Avustralya’nın demir cevheri ihracatının, Çin’den gelen talepteki artış nedeniyle bu yılın ilk 10 ayında %5 arttığını söyledi. Brezilya’nın ihracatı, geçen yıl gerçekleşen Brumadinho felaketinden sonraki döneme göre arttı, ancak bu yılın ilk çeyreğinde 65 milyon mt kaydedilerek nispeten düşük seviyelerde yer aldı. Ancak ikinci çeyrekte 78 milyon mt, üçüncü çeyrekte ise 96 milyon mt seviyelerine çıkarak hızla toparlandı. Çin’in Ocak-Ekim dönemindeki ithalatı pandemiye rağmen yıllık %6 arttı. Paglia, gelecekte demir cevheri talebinin çok güçlü bir şekilde düşmesini beklemediğini ve olası herhangi bir güçlü düşüşten önce yatay seyir görüleceğini düşünüyor.

Paglia, ham çelik üretiminin yılın ilk 10 ayında Çin hariç her yerde düşerken, Türkiye’de ise neredeyse sabit kaldığını belirtti. Çin’in çelik talebinin güçlü seyrederken, ihracatın düştüğünü, ithalatın ise istikrarlı bir şekilde arttığını sözlerine ekledi.

Enrico Paglia, kuru yük piyasasının navlun oranları açısından bir paradigma değişikliğinden geçtiğini söyledi. Kuru yük piyasası on yıldan fazla bir süredir arz fazlasının etkisi altında, ancak şimdi endişe kaynağı talep. Navlun oranları 2016 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen en düşük seviyeden bu yıl salgın başlayana kadar yükseldi. Paglia’ya göre, gelecekte, pandeminin evrimi, ticari sürtüşmeler ve enerji geçişi olmak üzere üç temel alan gözlemlenecek. Ticaretle ilgili olarak, Paglia, ABD başkanı seçilen Joe Biden’in önümüzdeki yıl en azından Avrupa’yla bir ticari sürtüşme olmayacağının garantisini vermesi gerektiğini belirtti. Ancak, Biden’ın Çin ile devam eden ticari sürtüşmesini bir anda bitireceği düşünülmüyor. Enerji geçişi konusunda, Avrupa’nın 2050 yılına kadar karbonsuz üretimi amaçlayan girişimlerinden bahseden Paglia, Biden’ın ABD’yi karbonsuz üretime geçirmeyi vaat eden yeşil enerji istihdamı ve altyapı planından söz ettiğini belirtti. Banchero Costa Araştırma Müdürü, enerji geçişinin, kuru yük halinde en çok taşınan ikinci emtia olan kömür üzerinde güçlü bir etkisi olabileceğini belirtti. Kömürün, doğal gaz gibi alternatif kaynaklarla ikame edilme ölçeğinin ve hızının, kömür ve kuru yük talebini yıllarca etkileyeceğini ifade etti.

Navlun oranları konusunda ekleme yapan Paglia, pandemi bittiğinde navlun seviyelerinin yavaşça artacağını söyledi. Paglia, 2021 yılının ilk çeyreğinde navlun oranlarının özellikle büyük gemiler için düşük seviyelerde yer almasını beklerken, ancak o zaman bir toparlanma olacağını belirtti. Araştırma Müdürü, genelde yılın en güçlü zamanının ikinci yarı olduğunu, bu nedenle üçüncü çeyrekte güçlü bir performans beklediğini söyledi.