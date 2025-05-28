Endonezyalı PT Krakatau Steel önümüzdeki yıl Vietnam Steel Corporation’a sıcak rulo sac tedarik edecek

Endonezya merkezli çelik üreticisi PT Krakatau Steel, ASEAN bölgesel tedarik zincirinde rekabet etmek ve aktif olmak için geri dönmeye hazır. Yerel basında çıkan haberlere göre şirket, önümüzdeki yıl 120.000 mt sıcak rulo sac tedarik etme taahhüdüyle Vietnam Steel Corporation ile bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Anlaşma, Krakatau Steel’in yenileme çalışmalarından sonra Cilegon tesisinde bulunan 1 No’lu sıcak şerit haddehanesinin üretimini optimize etmeye başladığını gösteriyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Mart ayında Krakatau Steel, 2023 yılının Mayıs ayında yaşanan bir yangından sonra uzun bir süre boyunca devre dışı bırakılan ve yıllık 2,4 milyon mt üretim kapasitesine sahip 1 No’lu sıcak şerit haddehanesindeki yenileme çalışmalarını tamamlamıştı.