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Dexin Steel yeni sıcak haddehane inşa edecek

Pazartesi, 24 Ekim 2022 16:45:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çin merkezli Metallurgical International (MCC International), Endonezyalı PT Dexin Steel ile ülkenin Sulawesi eyaletindeki Qingshan Endüstri Parkı’nda inşa edilecek yeni sıcak haddehane için bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yeni tesis 1.780 mm genişliğe sahip yıllık 4,5 milyon mt sıcak rulo sac üretim kapasitesine sahip olacak. MCC ayrıca haddehanede iki adet yürüyen tabanlı fırın inşa edecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirketler Dexin Steel’in yıllık üretim kapasitesini 6 milyon mt’a çıkaracak olan 3 No’lu yüksek fırın için bir sözleşme imzalamıştı.


Etiketler: sıcak rulo sac Sıcak Sac Yassı Ürünler Endonezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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