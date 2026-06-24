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Endonezya, Kanada’ya ilk yüksek katma değerli yapısal çelik sevkiyatını gerçekleştirdi

Çarşamba, 24 Haziran 2026 14:51:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Endonezya 216.000 $ değerinde yüksek katma değerli yapısal çelik ürününü Kanada’ya ihraç etti. Söz konusu sevkiyat, ülkenin çelik sektöründe ve katma değerli ürün ihracatını artırma çabalarında yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu ürünler, Endonezya’nın en büyük çelik üreticilerinden biri olan PT Gunung Raja Paksi Tbk tarafından üretildi ve Batı Java’da bulunan Cikarang’dan resmi olarak sevk edildi.

Yapısal çelik Kanada’daki bir projede kullanılacak

Haberlere göre sevkiyat, Kanada’daki bir inşaat projesinde kullanılacak yapısal çelik ürünlerinden oluşuyor. 

İhracat, Endonezya’nın ağırlıklı olarak hammadde ve yarı mamul ihracatına dayanmak yerine daha yüksek katma değerli sanayi ürünlerinin yurt dışı satışlarını artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Sektör temsilcileri, söz konusu sevkiyatın Endonezyalı çelik üreticilerinin uluslararası kalite standartlarını karşılayabildiğini ve gelişmiş ihracat pazarlarında rekabet edebildiğini gösterdiğini belirtti.

Endonezya Sanayi Bakanlığı, ihracatın ülkenin çelik üretim sektöründeki yetkinliklerin geliştiğini ortaya koyduğunu ve son kullanıcı sanayi yatırımlarını güçlendirme çabalarını desteklediğini açıkladı.

Kanada’ya gerçekleştirilen yapısal çelik ihracatının, ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesine ve Endonezya üretimi sanayi ürünlerinin uluslararası pazardaki varlığının güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Değer bazında nispeten düşük olsa da söz konusu sevkiyat, Endonezya’nın çelik değer zincirinde daha üst segmentlere yükselme ve gelişmiş pazarlardaki varlığını artırma hedefini ortaya koyuyor.


Etiketler: Endonezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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