Endonezya merkezli PT Permai Metal ticari slab üretimine başladı

Basında yer alan haberlere göre Endonezya merkezli yeni slab üreticisi PT Permai Metal Indonesia, Morowali’de yer alan tesisinde ticari faaliyetlerine başladı. Söz konusu yeni kapasitenin devreye alınmasıyla şirket iç piyasaya yeni slab arzı sağlarken ülkenin ithal yarı mamul çelik ürünlerine olan bağımlılığını azaltacak.

Tsingshan Sanayi Sitesi’nde yer alan tesisin yıllık 1,5 milyon mt slab üretim kapasitesine sahip olup 1.216 metreküplük yüksek fırından sağlanan pik demiri hammadde olarak kullanacağı aktarıldı. Bunula birlikte tesis ağırlıklı olarak rulo üretiminde kullanılmak üzere 1.000 mm ile 1.650 mm arasında değişen genişliklerde slab üretecek.

PT Permai Metal Indonesia’nın Çin merkezli Guangxi Guixin Steel Group ile Tsingshan Group arasında kurulan bir ortak girişim olarak Tsingshan’ın Endonezya’daki çelik üretim varlığını pekiştirdiği ifade edildi.

Şirketin ürettiği slabın aynı sanayi kompleksi içerisinde yer alan çelik üreticisi Guang Ching De Metal Rolling’in yıllık 4 milyon mt kapasiteli sıcak haddeleme tesisinde işlenebileceği söylendi. Dexin Steel ve Tsingshan Group, Guang Ching De Metal Rolling’in hissedarları arasında yer alıyor.