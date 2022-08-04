﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Emirates Steel yüksek çekme dayanımına sahip inşaat demirini piyasaya sürecek

Perşembe, 04 Ağustos 2022 11:46:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Steel bu yılın ikinci yarısında yüksek çekme dayanımına sahip ES600 kalite inşaat demirini piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı.

Yeni hafif ve ultra yüksek mukavemetli ES600 kalite inşaat demiri, şirketin çelik üretim sürecinde karbon ayak izini azaltmasına yardımcı olacak.

Buna ek olarak bu yılın ikinci çeyreğinde şirket, artan satış hacmi, yükselen fiyatlar ve destekleyici emtia piyasası koşulları sayesinde geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaybedilen 24 milyon AED net zarara kıyasla 207 milyon AED (56,36 milyon $) net kâr elde ettiğini bildirdi. Söz konusu dönemde Emirates Steel’in gelirleri 2021 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 195 milyon AED’e kıyasla 2,57 milyar AED seviyesine yükseldi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler BAE Orta Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Emirates Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Körfez bölgesinde kütük fiyatları durgun uzun mamul satışları sonucu daha da düştü

04 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları biraz daha yükseldi

04 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya’da yerel ve ithal uzun mamul fiyatları yine düştü

04 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Bangladeş ithal hurda piyasası durgun, fiyatlar nispeten yatay

04 Ağu | Hurda ve Hammadde

Çin’de temel nihai mamul stokları Temmuz sonunda %7,3 düştü

04 Ağu | Çelik Haberler

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Temmuz sonunda %0,8 arttı

04 Ağu | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Temmuz sonunda %7,25 düştü

04 Ağu | Çelik Haberler

ABD’de yerel inşaat demiri fiyatları yeniden düştü

04 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Haziran ayında %60,8 düştü

04 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor

03 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük