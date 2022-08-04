Emirates Steel yüksek çekme dayanımına sahip inşaat demirini piyasaya sürecek

Perşembe, 04 Ağustos 2022 11:46:06 (GMT+3) | İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Steel bu yılın ikinci yarısında yüksek çekme dayanımına sahip ES600 kalite inşaat demirini piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı.

Yeni hafif ve ultra yüksek mukavemetli ES600 kalite inşaat demiri, şirketin çelik üretim sürecinde karbon ayak izini azaltmasına yardımcı olacak.

Buna ek olarak bu yılın ikinci çeyreğinde şirket, artan satış hacmi, yükselen fiyatlar ve destekleyici emtia piyasası koşulları sayesinde geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaybedilen 24 milyon AED net zarara kıyasla 207 milyon AED (56,36 milyon $) net kâr elde ettiğini bildirdi. Söz konusu dönemde Emirates Steel’in gelirleri 2021 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 195 milyon AED’e kıyasla 2,57 milyar AED seviyesine yükseldi.