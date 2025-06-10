Elmarakby Steel’in çelik ihracatındaki artış beklentileri aştı

Mısır’ın önde gelen çelik üreticisi ve tedarikçilerinden biri olan Elmarakby Steel CEO’su Hassan El Marakby, şirketin bu yılın Ocak-Nisan dönemindeki faaliyetlerine ilişkin bazı rakamlar paylaştı.

El Marakby, söz konusu dönemde şirketin çelik ihracatının yıllık %50 yükselerek başlangıçtaki %20’lik artış beklentisinin çok üzerine çıktığını belirtti. Bununla birlikte şirketin çelik ihracatını bu yılın ilk yarısında 100.000 mt seviyesine çıkarmayı hedeflediğini ifade etti. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Elmarakby Steel, bu yıl inşaat demiri ihracatını, 2024 yılında kaydedilen 120.000 mt’a kıyasla 140.000 mt seviyesine çıkarmayı planladığını açıklamıştı.

Öte yandan El Marakby, tatillerden kaynaklı zayıf talep sebebiyle yerel inşaat demiri fiyatlarının değişmediğini ve önümüzdeki ayda da yatay seyredebileceğini, ayrıca hurda fiyatlarında yaşanan artışın inşaat demiri piyasasını olumsuz etkilemediğini paylaştı.