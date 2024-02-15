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Elmarakby Steel inşaat atıkları için Madinet Masr ile mutabakat anlaşması imzaladı

Perşembe, 15 Şubat 2024 11:09:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Mısır'ın önde gelen çelik üreticisi ve tedarikçilerinden Elmarakby Steel, ülkenin başlıca gayrimenkul şirketi Madinet Masr ile ülke genelindeki inşaat sahalarına yönelik yenilikçi bir atık yönetimi stratejisi oluşturmak üzere bir mutabakat anlaşması imzaladı. Bu stratejik ortaklık, inşaat sektöründe çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği desteklerken karbon emisyonlarını da en aza indirmeyi amaçlıyor.

Elmarakby Steel CEO’su Hassan Elmarakby konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gayrimenkul sektörünü geliştirme alanında önde gelen şirketlerden biri olan Madinet Masr ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor ve hem inşaat sektörü ile çelik sanayinde sürdürülebilir ekonomik uygulamaların desteklenmesine yardımcı oluyor hem de ekosisteme katkı sağlıyor,” dedi.

Bu iş birliği kapsamında düşük karbonlu üretim yapan Elmarakby Steel, Madinet Masr'a ürettiği inşaat demirinin büyük bir kısmını tedarik edecek.

Madinet Masr düşük karbonlu çelik almanın yanı sıra inşaat sahalarından hurda toplayacak. Sonrasında Elmarakby Steel, bu hurdaları filmaşin ve inşaat demirine dönüştürerek bir kez daha inşaatlarda kullanacak.


Etiketler: Mısır Orta Doğu 

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