Mısır’da yerel inşaat demiri talebi Mayıs ayında düştü

Çarşamba, 16 Haziran 2021 16:43:57 (GMT+3) | İstanbul

Mısır piyasasında yerel inşaat demiri talebi Mayıs ayında önemli bir düşüş gösterse de yıllık bazda ciddi bir artış kaydetti.

Piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu ayda, Mısır’ın inşaat demiri tüketimi, Nisan ayında kaydedilen 677.000 mt’a kıyasla %17,42 düşüşle 559.000 mt’a geriledi. Düşük satışlar ve inşaat faaliyetleri söz konusu aşağı yönlü hareketin en önemli nedenlerinden oldu. Ayrıca, SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Ramazan ayının da bu durumda belirli bir etkisi oldu.

İnşaat demiri talebi ise bu yılın Mayıs ayında, Covid-19 pandemisinin ve buna bağlı uygulanan kısıtlamaların ülkede geçtiğimiz yıl Nisan ve Mayıs aylarında en üst seviyeye ulaşması sonucu 2020 yılının Mayıs ayına kıyasla yaklaşık %80 arttı.