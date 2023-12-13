Türkiye’nin İsrail ve Mısır’a uzun mamul ihracatı Rusya’nın etkisiyle Ocak-Kasım döneminde düştü

Çarşamba, 13 Aralık 2023 16:58:19 (GMT+3) | İstanbul

Türk çelik üreticileri Yemen, İsrail ve Mısır gibi önemli piyasalardaki etkilerini korumaya devam ediyor. Yemen ve İsrail ile uzun mamul segmentindeki güçlü ortaklık devam ederken Mısır, Türkiye’den başta sıcak rulo sac olmak üzere yassı mamul alımına devam etti. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) tarafından sağlanan verilere göre Yemen’e yapılan uzun mamul satışları 2023 yılında nispeten yatay seyrederken İsrail’e %30 daha az inşaat demiri ve filmaşin satıldı. Mısır’a satılan sıcak rulo sac tonajı da düşüş gösterdi.

Türkiye Ocak-Kasım döneminde İsrail’e yıllık neredeyse %32 ve %26 düşüşle sırasıyla 663.000 mt inşaat demiri ve 200.000 mt filmaşin ihraç etti. Ticari profil, yassı mamuller ve diğer ürünler de dahil olmak üzere Türkiye’den İsrail’e yapılan toplam çelik ihracatı, %33,4 ya da 554.000 mt düşüş kaydetti. Bazı Türk üreticiler, İsrail’in Rus üreticilerle ortaklığının güçlenmesinin Türkiye’nin yaptığı ihracatta kaydedilen gerilemenin ana sebebi olduğunu ifade etti. SteelOrbis’e konuşan bir kaynak, “Uzun mamul segmentinde Rus çelik üreticisi Abinsk SW yaptırımlar nedeniyle Türkiye’den daha düşük fiyatlardan satış yaptı. Bazı alıcılar yalnızca bu üreticiden alım yaptı,” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yemen, geçen yıl kaydedilen 661.000 mt’a kıyasla bu sene Türkiye’den 634.200 mt inşaat demiri ihraç ederek pazardaki payını korudu. Ülkenin Türkiye’den yaptığı toplam ithalat, %8,1 düşüşle 674.000 mt oldu.

Mısır’ın Türkiye’den ithal ettiği sıcak rulo sac tonajı ise, kısmen Mısır’ın yaptırım uygulanan Rus üreticilerden ithalat yapmayı tercih etmesi sebebiyle %16 düşüşle 204.000 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’nin Mısır’a en fazla ihraç ettiği ürün, %5 artışla 109.000 mt seviyesinde kaydedilen profil oldu. Ancak Mısır’a ihraç edilen toplam çelik tonajı yılın ilk on bir ayında yaklaşık %23 düşüşle 491.000 mt seviyesinde kaydedildi.