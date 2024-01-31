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Mısırlı ve Çinli şirketler Delta Steel Mill’in kütük tesisini birlikte işletecek

Çarşamba, 31 Ocak 2024 15:04:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Mısır Özel Sektör Bakanlığı, 29 Ocak tarihinde Mısır merkezli Metallurgical Industries Company ve Çin merkezli Fujian Shengli’nin Delta Steel Mill Company’deki kütük üretim ünitelerini işletmek için ortaklık kurduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında maksimum kütük üretim kapasitesinin 500.000 mt olması beklendiği ve Shengli’nin şirketin Delta markasını muhafaza ederken yeni üretim hatlarını tam kapasitede kullanmak amacıyla kapasite kullanım oranlarını ve kütük üretimini artırmaktan sorumlu olduğu belirtildi.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Mısır Orta Doğu Çelik Üretimi 

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