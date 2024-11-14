EBRD Türkiye’nin yeşil dönüşümünü destekleyecek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2029 yılı sonuna kadar önümüzdeki beş yıl için Türkiye’ye yönelik yatırım stratejisini açıkladı. Banka, ülkedeki yeşil dönüşümü yoğunlaştırmaya, insan sermayesinin gelişimini desteklemeye, ülkenin küresel rekabet gücünü artırmaya ve ülkenin altyapısı ile bölgesel entegrasyonunu güçlendirmeye odaklanacak.

Buna göre EBRD, Türkiye’de artan yenilenebilir enerji entegrasyonunu, kaynak verimliliğini, karbondan arındırmayı, kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini ve iklim direncinin artırılmasını destekleyecek. Ayrıca banka, üretkenliği ve yenilikçiliği artıracak yatırımlarla Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak.

Banka, daha önceki stratejisi kapsamında son beş yılda yaklaşık 10 milyar € finansmanla yeşil yatırımlar, dijital dönüşüm ve kapsayıcı politikalar konusunda Türkiye’de büyük ilerleme kaydedilmesine yardımcı oldu. EBRD yalnızca 2023 yılında ülkeye 2,5 milyar € yatırım yaptı.

EBRD, yakın tarihli bir raporunda Türkiye’nin 2024 yılında %2,7, 2025 yılında ise %3 büyüme kaydetmesini beklediğini açıkladı. Raporda ayrıca yüksek enflasyon, jeopolitik gerilimler ve dış finansman ihtiyaçları gibi ülke ekonomisini olumsuz etkileyen faktörler vurgulandı.