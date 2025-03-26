Dünya DRI üretimi Şubat ayında yıllık %2 yükseldi

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre 2024 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %87,4'ünü oluşturan 13 ülkede bu yılın Şubat ayında toplam DRI üretimi Ocak ayına kıyasla %6,2 düşüş ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %2 artışla 8,85 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, dünya DRI üretimi bu yılın Ocak-Şubat döneminde, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %1,1 düşüşle 18,28 milyon mt oldu.

Worldsteel verilerine göre bu yılın Şubat ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 4,51 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan’ı, 1,24 milyon mt DRI üretimiyle İran, 700.000 mt DRI üretimiyle Rusya ve 552.000 mt DRI üretimiyle Mısır takip etti.

Küresel DRI üretim dağılımı - Şubat 2025