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Dünya DRI üretimi 2024’te yıllık %3,5 yükseldi

Pazartesi, 27 Ocak 2025 11:24:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre, 2023 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %91,4'ünü oluşturan 13 ülkede geçtiğimiz yılın Aralık ayında toplam DRI üretimi Kasım ayına kıyasla %18,8 ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %16,1 düşüşle 8,89 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, dünya DRI üretimi 2024 yılının tamamında, 2023’e kıyasla %3,5 artışla 143,63 milyon mt oldu. Bahsi geçen 13 ülkede DRI üretimi %3,7 artışla 125,57 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Worldsteel verilerine göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 4,86 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan’ı, 779.000 mt DRI üretimiyle Mısır, 700.000 mt DRI üretimiyle Rusya ve 621.000 mt DRI üretimiyle Suudi Arabistan takip etti.


Etiketler: Hammaddeler Dünya Çelik Üretimi 

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