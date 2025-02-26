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Dünya DRI üretimi Ocak ayında yıllık %5,1 geriledi

Çarşamba, 26 Şubat 2025 14:12:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre, 2024 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %87,4'ünü oluşturan 13 ülkede bu yılın Ocak ayında toplam DRI üretimi Aralık ayına kıyasla %4 artış ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %5,1 düşüşle 9,32 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Worldsteel verilerine göre, bu yılın Ocak ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 4,81 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan’ı, 1,28 milyon mt DRI üretimiyle İran, 700.000 mt DRI üretimiyle Rusya ve 616.000 mt DRI üretimiyle Mısır takip etti.

Küresel DRI üretim dağılımı - Ocak 2025

Küresel DRI üretim dağılımı - Ocak 2025

Etiketler: Hammaddeler Dünya Çelik Üretimi 

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