Dünya DRI üretimi Nisan’da yıllık %7,3 arttı

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre 2024 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %87’sini oluşturan 13 ülkede bu yılın Nisan ayında toplam DRI üretimi Mart ayına kıyasla %14,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %7,3 artışla 12,13 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte dünya DRI üretimi bu yılın Ocak-Nisan döneminde, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %4 artışla 41,01 milyon mt oldu.

Worldsteel verilerine göre bu yılın Nisan ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 4,94 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan’ı, 4,07 milyon mt DRI üretimiyle İran, 685.000 mt DRI üretimiyle Rusya ve 635.000 mt DRI üretimiyle Mısır takip etti.