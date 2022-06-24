Dünya Çelik Birliği: ASEAN’da çelik talebi 2022’de %4,8 artacak, ancak pandemi öncesi seviyeye ulaşamayacak

Cuma, 24 Haziran 2022 16:35:45 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü’nün (SEAISI) Talep Tahmin Toplantısı’nda konuşan Dünya Çelik Birliği Ekonomik Çalışmalar ve İstatistik Direktörü Dr. Nae Hee Han’a göre, ASEAN bölgesindeki çelik tüketimi (altı ülkeden gelen talep), bölgenin pandeminin ardından istikrarlı bir şekilde toparlanmasıyla inşaat ve otomotiv sektörlerinde görülen iyileşme sayesinde 2022 yılında %4,8 artacak. Ancak, toparlanmaya rağmen tüketim, geçtiğimiz yıl tahmin edildiği gibi pandemi öncesi seviyelere ulaşamayacak. Dr. Nae Hee Han, küresel ekonomi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve birçok ülkede yıllık tahminlerin revize edilmesine neden olacak Çin’deki karantinalar gibi başlıca iki sıkıntıyla karşı karşıya olsa da, ASEAN bölgesindeki çelik talebine yönelik tahminlerin bu sıkıntılardan etkilenerek revize edilmeyeceğini ifade etti.

ASEAN bölgesindeki çelik talebinin 2022’de yıllık %4,8 artışla 76,1 milyon mt’a yükselmesi ve 2023 yılında 81 milyon mt’a yükselerek pandemi öncesi seviyelere ulaşması bekleniyor. Ülke yetkililerine göre en güçlü destek Malezya, Tayland ve Endonezya’dan gelecek. Geçtiğimiz yıl 200.000 mt artan Malezya’daki çelik talebi bu yıl 800.000 mt veya %11,4 artışla 7,8 milyon mt seviyesinde yer alacak. Tayland’da çelik tüketiminin bu yıl %3,7 artışla 19,45 milyon mt olması, 2023 yılında ise 20 milyon mt’u aşması bekleniyor. Endonezya’nın çelik tüketimi yıllık %0,8 artışla 16,03 milyon mt seviyesine ulaşacak. Öte yandan Vietnam ve Filipinler bu yılın çelik tüketim tahminini açıklamadı, ancak her iki ülke de çelik talebinin toparlanacağını düşünüyor.

ASEAN bölgesinde çelik kullanımındaki artışın en büyük nedeni inşaat ve otomotiv sektörlerindeki toparlanma oldu. Bölgedeki inşaat faaliyetinin artan altyapı yatırımlarıyla birlikte 2022 yılında yıllık %5,3 artış göstermesi bekleniyor. PT Krakatau Steel’in temsilcisi Ilham Arief Gautama, “Virüsü kontrol altına almanın yanı sıra altyapı da hükümetin önceliği olmaya devam ediyor. İskan Bakanlığı 2021’de altyapı gelişimini teşvik etmek için diğer bakanlıklar arasında en yüksek tahsisata (150 trilyon IDR) sahipti ve bu tahsisat ilk bütçeden %30 daha yüksek seviyede yer aldı,” dedi.

PT Krakatau Steel’in Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Tuti Rachmawati, “Endonezya’da talep, yaklaşık 9 milyon mt çelik gerektirecek yeni yatırımımızın inşası nedeniyle artabilir,” şeklinde konuştu.

Ayrıca ASEAN bölgesindeki otomotiv üretimi geçtiğimiz yıla kıyasla %16,6 artış gösterecek. ASEAN bölgesinin başlıca otomotiv merkezi olan Tayland bu yıl araç üretimini yaklaşık %7 artırarak 1,8 milyon mt’a çıkarmayı beklerken, Malezya ve Endonezya’daki otomobil üretiminin sırasıyla %10,2 ve %7 artması bekleniyor.

Dr.Nae Hee Han mevcut küresel ekonominin artan enflasyon, devam eden tedarik zinciri aksaklıkları ve belirsizlikle şekillendiğini belirtti. Hee Han’a göre asıl sorun, kritik emtia ve hammaddelerin arzının kesilmesine, enerji ve gıda fiyatlarının yükselmesine ve küresel ekonominin yavaşlamasına neden olan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş.