Dunaferr Liberty Steel’in yardımıyla 2 No’lu yüksek fırınını yeniden devreye aldı

Pazartesi, 20 Şubat 2023 15:40:05 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel’in bir yetkilisine göre şirket tasfiye sürecinde olan Macaristan merkezli çelik üreticisi Dunaferr ile bir danışmanlık sözleşmesi imzalayarak şirketin faaliyetlerinin devam etmesi, çalışanlarının güvence altına alınması ve operasyonlarının istikrara kavuşturulması için önerilerde bulundu.

Sonuç olarak Dunaferr operasyonlarını istikrara kavuşturmaya başladı. Şirket tedarikçilerine ödeme yapamadığından kok tedarik edemediği için askıya almak zorunda kaldığı 2 No’lu yüksek fırınını yeniden devreye aldı, kok fırınlarını başlattı ve Liberty Steel’in Avrupa’da bulunan tesislerinden hammadde temin etti.

Yetkili, işletmenin uzun vadede sürdürülebilir olması için daha fazla önlem alınması gerektiğini ifade etti.