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Dunaferr kok tedarik edemediği için ikinci yüksek fırınını bir haftalığına askıya aldı

Salı, 20 Eylül 2022 14:39:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre, Macaristan merkezli çelik üreticisi Dunaferr, maddi açıdan sorun yaşaması sonucu kok tedarik edemediği için ikinci yüksek fırınını 16 Eylül tarihinde bir haftalığına askıya almak zorunda kaldı. Şirketin Avusturyalı tedarikçisi Donau Brennstoffkontor GmbH, Dunaferr’e kok tedarik etmeyi reddetti.

Şirket ayrıca yıllık 550.000 mt çelik üretim kapasiteli ilk yüksek fırınını 26 Ağustos tarihinde 60 gün süreyle kapatmıştı.

Bu kapanışlar şirketin pik demir ve çelik üretimini doğrudan etkiledi. Söz konusu durumun uzun sürmesi yüksek fırınları yeniden devreye alma maliyetleri nedeniyle şirketin operasyonlarının ayakta kalmasını imkansız hale getireceğinden, Dunaferr’in bir hafta içinde ihtiyaç duyulan kalitede ve miktarda kok alımı yaparak yüksek fırınlarını hızlı bir şekilde yeniden devreye alması gerekiyor.

Buna ek olarak şirket mevcut enerji kriziyle ancak hükümetin enerji fiyatlarını düşürmeye yönelik önlemler alması durumunda başa çıkabileceğini düşünüyor.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Macaristan Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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