DSME ve POSCO gemi üretimi için yeni çelik ürünler geliştirmek üzere anlaşma imzaladı

Cuma, 16 Aralık 2022 15:37:07 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli gemi üreticisi Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), Güney Koreli çelik üreticisi POSCO Group ile gemi üretimine yönelik yeni çelik ürünler geliştirmek için iş birliği anlaşması imzaladıklarını açıkladı. Şirketler, gelecekte üretilecek gemilerde kullanılabilecek yeni çelik ürünleri ve bunlara uygun kaynaklama teknolojisini geliştirme faaliyetlerini hızlandırmayı planlıyor.

Söz konusu iki şirket, sıvılaştırılmış karbondioksit taşımacılığı için yüksek basınç ve düşük sıcaklıklara dayanabilecek vasıflı çelik ile düşük sıcaklıklarda, kriyojenik sıvı hidrojeni depolamak ve taşımak için manganlı çelik gibi yeni ürünler geliştirmeye hazırlanıyor. Bunun yanı sıra kaynaklama teknolojisinin geliştirilmesi de düşünülüyor.

Buna ek olarak, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün “sıfır karbon” hedefleyen ve giderek güçlenen çevre koruma kurallarıyla uyumlu bir şekilde, yeni nesil doğa dostu olarak talep gören ve yakıt olarak amonyak kullanan gemiler için amonyak yakıt tankı geliştirme çalışmaları da yapılıyor.