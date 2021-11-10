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Dongkuk Steel kaplamalı çelik üretimini 2030 yılına kadar artırmak istiyor

Çarşamba, 10 Kasım 2021 11:53:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Koreli çelik üreticisi Dongkuk Steel, kaplamalı çelik üretimini 2030 yılına kadar mevcut yıllık 850.000 mt’a kıyasla %43 artırmayı hedeflediğini açıkladı. Şirket, kaplamalı çelik satışlarının toplam satışlarındaki payını mevcut %20’den %30’a çıkarmayı planlıyor.

Dongkuk Steel’in şu anda Güney Kore dışında Meksika, Hindistan ve Tayland’da üç tesisi var ve genişleme planlarını gerçekleştirmek için tesis sayısını 2030 yılına kadar yedi ülkede sekiz tesise çıkarmayı planlıyor. Şirketin Başkan Yardımcısı Jang Se-wook, “ABD, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Avustralya’da da tesis kurmayı düşünüyoruz,” dedi.

Dongkuk Steel, iç pazardaki %35’lik payı ile Güney Kore’nin en büyük kaplamalı çelik üreticisi.


Etiketler: yassı ürünler  G. Kore  kaplamalı  Güneydoğu Asya  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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