Dao Fortune: Çin’in 2024 yılı çelik talebine dair beklentiler iyimser, ihracat gücünü koruyacak

Çarşamba, 22 Kasım 2023 16:12:18 (GMT+3) | İstanbul

Bu hafta Dubai’de gerçekleşen Orta Doğu Demir Çelik Konferans’ında piyasanın gidişatına yönelik beklentilerini paylaşan Dao Fortune CEO’su Yuan Wenjiong, Çin’in çelik talebinde gözlenen hafif toparlanmanın etkisiyle 2024 yılı beklentilerinin daha iyi olduğunu ifade etti.

Çin’de önceki yıllarda çelik talebinin başlıca desteği olan gayrimenkul sektörü geriliyor ve bunun devam etmesi bekleniyor. 2024 yılında ülkede gayrimenkul sektöründen gelen çelik talebinin %5-6 oranında, yani yaklaşık 10-12 milyon mt azalacağı düşünülüyor. Yine de Yuan Wenjiong’a göre bu “en kötü ihtimal”. Öyle ki hükümetin konut sektörüne yönelik politikasında yaptığı değişiklikler piyasayı olumlu etkileyebilir. Genel olarak, gayrimenkul sektörü baskı altında kalmaya devam etse de 2024 yılının görünümü, özellikle de kırsal bölgelerin yenilenmesi ve makul fiyatlarla ev sahibi olma programının etkisiyle, 2023 yılına kıyasla daha iyi.

Öte yandan altyapı sektöründeki gelişmelerin de çelik talebindeki düşüşü dengelemesi bekleniyor. Ekim ayında Çin “su kaynaklarının korunmasına yönelik tesislerin inşa edilmesi için altyapıyı destekleme hedefiyle” 1 trilyon RMB değerinde özel tahvil ihraç edeceğini açıkladı. Bu hamle 2024 yılının ilk yarısında altyapı faaliyetlerinde %5-10 artış anlamına geliyor. Böylece altyapı sektöründen gelen çelik talebinin 9-10 milyon mt artması bekleniyor.

Ayrıca, Wenjiong’a göre, Çin’de çelik tüketiminde inşaat sektöründen sonra ikinci gelen makine sanayinin 2024 yılında %5-6 büyüyeceği öngörülüyor.

Dünya Çelik Birliği’nin son paylaştığı verilere bakıldığında, 2024 yılında Çin’de çelik talebinin yatay seyretmesi bekleniyor. Fakat gerçekte %1’lik bir artış olabilir ve bu da “küresel çelik sektörü için çok fazla”.

2023 yılında Çin'den yapılan çelik ihracatının 2022 yılındaki 67,44 milyon mt'a kıyasla 20 milyon mt'un biraz üzerinde bir artışla 90 milyon mt'a kadar çıkması bekleniyor. Wenjiong ihracattaki bu artışı, yerel çelik talebinde özellikle ilk yarıda gözlenen yavaşlamanın yanında Ukrayna ve Rusya'nın çelik arzındaki azalmadan kaynaklandığını belirtti. İhracat hacimlerindeki artışta baş rolü yassı çelik piyasası oynadı. Çin gümrük verilerine göre, ülkeden yapılan çelik sac/levha ihracatı, bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %36,7 artışla 49,05 milyon mt'a ulaştı.

Wenjiong, 2024 yılı için tahminini paylaşarak, Çin’in çelik ihracatının 2023'teki seviyesinden daha düşük olsa da genel olarak yüksek kalmasının ve yaklaşık 80 milyon mt seviyesinde olmasının beklendiğini söyledi. Bu hacim hala 2018-2021 yılı ortalamasının 10 milyon mt'un üzerinde.