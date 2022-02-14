Dalian Emtia Borsası vadeli demir cevheri kontratlarından kesilen komisyon oranını revize ediyor

Pazartesi, 14 Şubat 2022 12:31:23 (GMT+3) | Şanghay

Dalian Emtia Borsası tarafından yapılan açıklamada, vadeli demir cevheri kontratlarından kesilen komisyon oranını bugün itibarıyla revize edeceğini duyurdu. Buna göre, 2202, 2203, 2204 ve 2205 dahil olmak üzere ana demir cevheri kontratlarından kesilen komisyon oranı %0,0001’den %0,0002’ye yükseltilecek.

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu ile Piyasa Düzenleme Kurumu arasında gerçekleştirilen görüşmelere bağlı olarak 11 Şubat gecesinde ana demir cevheri kontratı i2205 bir önceki işlem gününe kıyasla %7,62 düşmüştü.