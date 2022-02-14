﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Dalian Emtia Borsası vadeli demir cevheri kontratlarından kesilen komisyon oranını revize ediyor

Pazartesi, 14 Şubat 2022 12:31:23 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Dalian Emtia Borsası tarafından yapılan açıklamada, vadeli demir cevheri kontratlarından kesilen komisyon oranını bugün itibarıyla revize edeceğini duyurdu. Buna göre, 2202, 2203, 2204 ve 2205 dahil olmak üzere ana demir cevheri kontratlarından kesilen komisyon oranı %0,0001’den %0,0002’ye yükseltilecek.

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu ile Piyasa Düzenleme Kurumu arasında gerçekleştirilen görüşmelere bağlı olarak 11 Şubat gecesinde ana demir cevheri kontratı i2205 bir önceki işlem gününe kıyasla %7,62 düşmüştü.


Etiketler: demir cevheri  hammaddeler  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

10 Şub

Çin limanlarında demir cevheri stoku %2,14 arttı
27 Oca

Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,37 düştü
21 Oca

Çin’in demir cevheri üretimi 2021 yılında %9,4 arttı
20 Oca

Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,56 arttı
17 Oca

Çin’in demir cevheri ithalatı ikinci yarıdaki üretim kesintileri nedeniyle 2021 yılında %3,9 düştü