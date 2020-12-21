Dalian Emtia Borsası vadeli demir cevheri işlemleri için komisyon ücretini değiştirdi

Pazartesi, 21 Aralık 2020 15:11:43 (GMT+3) | Şanghay

Dalian Emtia Borsası, 22 Aralık itibarıyla vadeli demir cevheri işlemlerinden alınan komisyonu değiştirerek ücreti, işlem hacminin %0,001’inden %0,01’ine, 2101, 2105 ve 2109 cevher kontratlarında ise %0,01’den %0,04’e çıkaracağını açıkladı.

Tek bir demir cevheri sözleşmesi 100 mt içerirken, piyasa oyuncuları her işlemde toplam 100.000 mt olmak üzere 1.000 adede kadar demir cevheri bağlantısı gerçekleştirebilir.

Cevher piyasasındaki istikrarlı arz sonucu, cevher fiyatları yıl boyunca artışı sürdürerek spot piyasada yılın başlangıcına göre yaklaşık %70 artış kaydederken, Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri kontrat fiyatları %50’nin üzerinde arttı.

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin görüştüğü Çin’e demir cevheri tedariki yapan başlıca madenciler Vale, BHP ve Rio Tinto yakın zamanda arz kesintisi olmadığını bildirdi.

Dalian Emtia Borsası’nın son kararları, kızışan demir cevheri piyasasını sakinleştirmeyi ve özellikle de vadeli demir cevheri işlemleri piyasasındaki spekülasyonu azaltmayı amaçlıyor.