Dalian Emtia Borsası spekülatif işlemleri sınırlamak üzere vadeli demir cevheri kontratlarında fiyat limitini değiştirdi

Dalian Emtia Borsası (DCE) tarafından yayımlanan açıklamaya göre 9 Eylül'deki işlem seansından itibaren vadeli işlem aracı kurumu olmayan üyeler veya müşteriler için tüm vadeli demir kontratlarında günlük açılış işlem hacmi 5.000 lotu aşamayacak. 9 Eylül'deki uzlaşma işlemlerinden itibaren ise demir cevheri vadeli işlem kontratlarında fiyat değişim limiti %9'dan %6'ya düşürülürken, işlem teminatı gereksinimi %11'den %8'e indirilecek.

DCE'nin söz konusu adımla spekülatif işlemleri sınırlamayı, fiyatların daha makul seviyelere dönmesini sağlamayı, piyasayı istikrara kavuşturmayı ve reel ekonomiyi desteklemeyi amaçladığı belirtildi.

Demir cevheri fiyatları, Çin'deki 25-27 Eylül ve 1-7 Ekim tarihlerindeki tatiller öncesinde stok yenileme beklentileri ve deniz navlunlarının nispeten yüksek seyretmesiyle son yedi haftada ilk kez 100$/mt seviyesinin üzerine çıktı. Bu arada tüccarların daha önce koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının yükseleceği beklentisiyle aldıkları pozisyonları kapatmaları da demir cevheri fiyatlarına destek sağladı.