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Dalian Emtia Borsası spekülatif işlemleri sınırlamak üzere vadeli demir cevheri kontratlarında fiyat limitini değiştirdi

Salı, 08 Eylül 2026 11:51:01 (GMT+3)   |   Şanghay

Dalian Emtia Borsası (DCE) tarafından yayımlanan açıklamaya göre 9 Eylül'deki işlem seansından itibaren vadeli işlem aracı kurumu olmayan üyeler veya müşteriler için tüm vadeli demir kontratlarında günlük açılış işlem hacmi 5.000 lotu aşamayacak. 9 Eylül'deki uzlaşma işlemlerinden itibaren ise demir cevheri vadeli işlem kontratlarında fiyat değişim limiti %9'dan %6'ya düşürülürken, işlem teminatı gereksinimi %11'den %8'e indirilecek.

DCE'nin söz konusu adımla spekülatif işlemleri sınırlamayı, fiyatların daha makul seviyelere dönmesini sağlamayı, piyasayı istikrara kavuşturmayı ve reel ekonomiyi desteklemeyi amaçladığı belirtildi.

Demir cevheri fiyatları, Çin'deki 25-27 Eylül ve 1-7 Ekim tarihlerindeki tatiller öncesinde stok yenileme beklentileri ve deniz navlunlarının nispeten yüksek seyretmesiyle son yedi haftada ilk kez 100$/mt seviyesinin üzerine çıktı. Bu arada tüccarların daha önce koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının yükseleceği beklentisiyle aldıkları pozisyonları kapatmaları da demir cevheri fiyatlarına destek sağladı.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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