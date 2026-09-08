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Çin'in demir cevheri ithalatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %5,5 arttı

Salı, 08 Eylül 2026 11:27:42 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan son verilere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Çin'in demir cevheri ithalatı yıllık %5,5 artışla 845,27 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Artış oranı yılın ilk yedi ayında kaydedilen artışa kıyasla 0,4 puan yavaşladı.

Ağustos ayında demir cevheri fiyatları ilk olarak hafif gerilerken daha sonra yükselişe geçti. Ağustos 2026'da demir cevheri fiyatlarında görülen yükseliş, temel göstergelerdeki iyileşmeden ziyade politika beklentileri ve maliyet desteğinin birleşik etkisinden kaynaklandı.

Yalnızca Ağustos ayında Çin'in demir cevheri ithalatı aylık %0,4 ve yıllık %3,1 artışla 108,085 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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