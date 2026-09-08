Çin'in demir cevheri ithalatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %5,5 arttı

Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan son verilere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Çin'in demir cevheri ithalatı yıllık %5,5 artışla 845,27 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Artış oranı yılın ilk yedi ayında kaydedilen artışa kıyasla 0,4 puan yavaşladı.

Ağustos ayında demir cevheri fiyatları ilk olarak hafif gerilerken daha sonra yükselişe geçti. Ağustos 2026'da demir cevheri fiyatlarında görülen yükseliş, temel göstergelerdeki iyileşmeden ziyade politika beklentileri ve maliyet desteğinin birleşik etkisinden kaynaklandı.

Yalnızca Ağustos ayında Çin'in demir cevheri ithalatı aylık %0,4 ve yıllık %3,1 artışla 108,085 milyon mt seviyesinde kaydedildi.