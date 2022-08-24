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CSC’nin faaliyet geliri Ocak-Temmuz döneminde %12,8 arttı

Çarşamba, 24 Ağustos 2022 09:42:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC) bu yılın Temmuz ayında karbon çelik satışlarının 683.834 mt seviyesinde yer alırken, yılın Ocak-Temmuz döneminde ise, şirketin karbon çelik satışları 5,36 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Temmuz ayında CSC’nin faaliyet geliri aylık %12,4 düşüşle 39,15 milyar NTD (1,29 milyar $) olurken, faaliyet kârı Mayıs ayında kaydedilen 3,76 milyar NTD kâra kıyasla 2,25 milyar NTD (74,56 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk yedi ayında ise CSC’nin faaliyet geliri yıllık %12,8 artışla 288 milyar NTD (9,52 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirket geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 41,4 milyar NTD kâra kıyasla 28,49 milyar NTD (941,88 milyon $) faaliyet kârı kaydetti.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar CSC 

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