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CSC’nin faaliyet geliri Ocak-Kasım döneminde %2 düştü

Salı, 27 Aralık 2022 09:52:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC) bu yılın Kasım ayında karbon çelik satışlarının 701.593 mt seviyesinde yer alırken, yılın Ocak-Kasım döneminde ise, şirketin karbon çelik satışları 7,98 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında CSC’nin faaliyet geliri aylık %1,1 düşüşle 32,01 milyar NTD (1,04 milyar $) olurken, faaliyet zararı Ekim ayında kaydedilen 1,86 milyar NTD zarara kıyasla 2,23 milyar NTD (72,75 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk 11 ayında ise CSC’nin faaliyet geliri yıllık %2 düşüşle 418,59 milyar NTD (13,62 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirket geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 74,05 milyar NTD kâra kıyasla 21,14 milyar NTD (688,15 milyon $) faaliyet kârı kaydetti.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar CSC 

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