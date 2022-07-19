CSC’nin faaliyet geliri Ocak-Haziran döneminde %16,6 arttı

Salı, 19 Temmuz 2022 09:50:21 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC) bu yılın Haziran ayında karbon çelik satışlarının 806.957 mt seviyesinde yer alırken, yılın Ocak-Haziran döneminde ise, şirketin karbon çelik satışları 4,67 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Haziran ayında CSC’nin faaliyet geliri aylık %2,9 artışla 44,74 milyar NTD (1,49 milyar $) olurken, faaliyet kârı Mayıs ayında kaydedilen 4,41 milyar NTD kâra kıyasla 3,76 milyar NTD (125,83 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk altı ayında ise CSC’nin faaliyet geliri yıllık %16,6 artışla 248,85 milyar NTD (8,31 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirket geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 33,24 milyar NTD kâra kıyasla 26,24 milyar NTD (876,79 milyon $) faaliyet kârı kaydetti.