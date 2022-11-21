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CSC’nin faaliyet geliri Ocak-Ekim döneminde %1,2 arttı

Pazartesi, 21 Kasım 2022 09:59:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC) bu yılın Ekim ayında karbon çelik satışlarının 636.115 mt seviyesinde yer alırken, yılın Ocak-Ekim döneminde ise, şirketin karbon çelik satışları 7,27 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında CSC’nin faaliyet geliri aylık %8,2 artışla 32,38 milyar NTD (1,03 milyar $) olurken, faaliyet zararı Eylül ayında kaydedilen 3,67 milyar NTD zarara kıyasla 1,86 milyar NTD (59,62 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk 10 ayında ise CSC’nin faaliyet geliri yıllık %1,2 artışla 386,57 milyar NTD (12,38 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirket geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 65,96 milyar NTD kâra kıyasla 23,38 milyar NTD (748,91 milyon $) faaliyet kârı kaydetti.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar CSC 

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